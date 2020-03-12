ICAO призвала Тегеран не затягивать с расследованием по делу о крушении украинского "боинга"

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) призвал Иран не тянуть с расследованием крушения украинского "боинга", который был сбит ПВО страны через несколько минут после взлёта из аэропорта Тегерана. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

— Настоятельно призываем Исламскую Республику Иран к своевременному проведению расследования этого происшествия в соответствии с положениями о расследовании авиационных происшествий, содержащимися в Приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, — говорится в сообщении.

Ранее входящие в ICAO 36 государств, включая Россию, обсудили внесённые до этого поправки, касающиеся полётов в зонах конфликтов. Поправки, в частности, обязывают страны — участницы союза обмениваться информацией об опасностях, грозящих гражданским судам.

Напомним, утром 8 января иранские военные случайно сбили украинский "боинг" в небе над Тегераном. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. При этом власти страны не сразу признали, что причиной крушения лайнера стало именно попадание ракеты. По подозрению в причастности к трагической ошибке арестовано несколько человек.