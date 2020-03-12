На территории Приморья обнаружили редкую певчую птицу

В приморском национальном парке "Земля леопарда" обнаружили редкую певчую птицу — рыжеухого бюльбюля. За последние 60 лет в регионе зафиксировано лишь несколько десятков встреч с этой птицей, сообщает пресс-служба заповедника в своём инстаграме.

Эти птицы — перелётные. Они обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. В Приморье бюльбюли появляются поздней осенью. Зимой и весной их встречают крайне редко.

— Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы — один из признаков климатических изменений на нашей планете. Не исключено, что в будущем бюльбюль "переедет" в Россию насовсем, будет вить здесь гнёзда и размножаться, — рассказал Юрий Дарман, заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда".

Рыжеухий бюльбюль относится к виду певчих воробьинообразных из семейства бюльбюлевых. В Японии их считают сельскохозяйственными вредителями, потому что осенью и зимой они питаются в основном плодами и семенами.