НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Под Иркутском в пожаре погибли три ребёнка и двое взрослых

Общая площадь возгорания составила 144 квадратных метра.

44

Фото © Pixabay

В селе Казачинское Иркутской области в частном доме произошёл в пожар, в результате которого погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

– На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом полностью в огне. Со слов хозяйки, внутри находились пять человек, в том числе трое детей, – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Причины пожара к настоящему моменту не установлены, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть