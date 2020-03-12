Под Иркутском в пожаре погибли три ребёнка и двое взрослых

В селе Казачинское Иркутской области в частном доме произошёл в пожар, в результате которого погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
– На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом полностью в огне. Со слов хозяйки, внутри находились пять человек, в том числе трое детей, – говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Причины пожара к настоящему моменту не установлены, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Павлова Вера