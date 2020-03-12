Эксперты подсчитали, как долго нужно копить на автомобиль в России

Среднестатистической семье из России потребуется практически год, чтобы накопить денег на покупку собственного автомобиля, однако в некоторых городах это может случиться быстрее. Об этом сообщает "Российская газета".

– Чтобы накопить на авто, российской семье в среднем потребуется 11 месяцев при условии, что на это будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц), - говорится в сообщении.

По данным проведённого в 23 городах исследования, быстрее всего собрать средства на покупку автомобиля могут жители Омска – около 10 месяцев, подольше придётся откладывать жителям Санкт-Петербурга – чуть меньше года. А вот самым долгожданным приобретением машина станет для жителей Иркутска – 15 месяцев, на 30 дней меньше придётся копить в Ростове, Краснодаре и Самаре.

Отмечается, что стоимость автомобилей в указанных городах рознится почти в два раза. Самые демократичные цены в Омске, здесь подержанный авто стоит в среднем 351 тысячу рублей, немногим дороже в Ульяновске – 369 тысяч. А вот в Москве средний ценник на вторичном рынке составляет около 700 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли связь между стоимость автомобиля и тем, насколько вежливо ведёт себя водитель на дороге.