В Улан-Удэ при пожаре в двухэтажном доме погибли четыре человека

В Советском районе города Улан-Удэ при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

– Рассматриваются две основные версии возникновения пожара - аварийный режим работы электрооборудования и неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, – сказал начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгений Попов.

Уточняется, что на момент приезда пожарных горела квартира на первом этаже здания. Спасатели эвакуировали семь человек, из которых пять – дети, со второго этажа дома. Самостоятельно из дома смогли выбраться ещё десять человек.