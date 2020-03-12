Сотрудников Twitter из-за коронавируса заставляют работать удалённо

Сотрудников компании Twitter, которая является владельцем популярной соцсети, обязали работать из дома. На такие меры начальство пошло из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы понимаем, что это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать наше сообщество, — говорится в сообщении на сайте компании.

Призывать сотрудников по всему миру работать из дома Twitter начала ещё 2 марта и делает это до сих пор.

По последним данным, которые приводит телекомпания CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в Соединённых Штатах выявлено 1237 случаев заражения коронавирусом, 37 из которых окончились летальным исходом. Режим чрезвычайной ситуации введён в 24 штатах, а также в столице страны.