В Москве синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Москве и области 12 марта ожидается тёплая, однако ветреная погода. Из-за сильных порывов с 03:00 четверга до 03:00 пятницы синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в столице ожидается от шести до восьми градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до двух-четырёх градусов. В Подмосковье же в дневные часы будет до плюс девяти градусов, а вот ночью ожидаются заморозки до нуля градусов.

Ветер ожидается юго-западный и западный, его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду, а ночью — 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 735 миллиметров ртутного столба.