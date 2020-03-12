В Забайкалье суд отправил приговорил членов ОПГ "ключевские" к 23-25 годам тюрьмы

Забайкальский краевой суд вынес приговор шести фигурантам дела об ОПГ "ключевские", приговорив их к 23-25 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор был вынесен руководителю группировки и пяти её членам по сразу нескольким статьям УК РФ. Все они будут направлены в колонии строгого режима.

Как установили в СКР, обвиняемые причастны к убийству по меньшей мере 12 человек в Забайкалье в период с 1995 года по 2005 год. Основной целью ОПГ было вооружённое нападение на граждан, устранение конкурентов и хищение имущества у бизнесменов, отметили в ведомстве.