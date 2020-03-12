Рейс Иркутск — Москва совершил посадку в Кемерове из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт Airbus A321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Иркутск — Москва, совершил экстренную посадку в Кемерове из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Отмечается, что в аэропорту его уже ожидали медики. По данным портала Flightradar24, лайнер совершил посадку в 6:37 по московскому времени. По информации РИА "Новости", пострадавшим оказался 58-летний пассажир, которому стало плохо из-за проблем с сердцем.