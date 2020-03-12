В Москве мигрантов-нелегалов нашли по цифровым следам

Московская прокуратура впервые в своей практике применила новый алгоритм поиска нелегальных мигрантов на территории города и обнаружила целые незаконные поселения. Об этом ТАСС рассказал прокурор столицы Денис Попов.

Зная, что нелегалы переводят заработанные деньги на родину, прокуратура совместно с Росфинмониторингом составила карту работающих офисов быстрых переводов, а затем соотнесла с планом города и таким образом выявила места их концентрации, которые "во многом совпали с расположенными рядом строительными и промышленными объектами".

— К примеру, активно транзакции платёжными системами осуществлялись из 25 точек с территории одной из промышленных баз в районе Печатники. Проведённая там проверка выявила, что нелегалами фактически захвачена одна из промышленных баз на улице Южнопортовой, которая по документам значилась как заброшенная территория, — рассказал Попов.

На месте обнаружили целое незаконное поселение с автомастерской, цехом по переработке отходов, кафе и продуктовым магазином. Нелегалы проживали там вместе с семьями. Было задержано сразу 40 человек.

В перспективе подобное взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу позволит не только выявлять незаконно находящихся в России иностранцев, но и также привлекать их работодателей к ответственности и сократить "серый" сектор денежного оборота. По словам Попова, за прошлый год через системы быстрых переводов было отправлено более 25 миллиардов рублей.