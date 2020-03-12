Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, чьё окружение замешано в убийствах.

Российский лидер напомнил, что причастность Ходорковского к убийствам не доказана, однако он усомнился в том, что его подчинённые действовали "по собственной прихоти".

— Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах, — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства добавил, что экс-глава ЮКОСа получил срок, так как удалось доказать "другие факты его противоправной деятельности".

Напомним, в мае 2005 года Михаил Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже наказание сократили на год. По второму делу в 2010 году Хамовнический суд Москвы вынес приговор в виде 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда смягчил его до 11 лет.

В декабре 2013 года президент РФ помиловал бывшего главу ЮКОСа, и его освободили из колонии. В январе 2014 года приговор Лебедеву был смягчён, и он также вышел на свободу.

В 2015 году в РФ Ходорковского объявили в розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.