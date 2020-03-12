Суд отменил арест подростка, подозреваемого в подготовке убийств в Саратове

Напомним, в феврале ФСБ РФ сообщила о задержании двух мальчиков 14 и 15 лет, которые планировали нападение на школу с помощью обреза и самодельных зажигательных смесей. Сами они на допросе признались, что рассчитывали убить "около 40 человек", нападение хотели совершить в мае.