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Суд отменил арест подростка, подозреваемого в подготовке убийств в Саратове

Ранее он и его сообщник признались, что планировали атаку из мести.

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Фото © Pixabay

Саратовский областной суд 12 марта изменил меру пресечения одному из несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке массовых убийств, пишет ТАСС.

Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определённых действий, — отметил собеседник агентства.

Напомним, в феврале ФСБ РФ сообщила о задержании двух мальчиков 14 и 15 лет, которые планировали нападение на школу с помощью обреза и самодельных зажигательных смесей. Сами они на допросе признались, что рассчитывали убить "около 40 человек", нападение хотели совершить в мае.

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