Суд отменил арест подростка, подозреваемого в подготовке убийств в Саратове

Саратовский областной суд 12 марта изменил меру пресечения одному из несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке массовых убийств, пишет ТАСС.
— Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определённых действий, — отметил собеседник агентства.
Напомним, в феврале ФСБ РФ сообщила о задержании двух мальчиков 14 и 15 лет, которые планировали нападение на школу с помощью обреза и самодельных зажигательных смесей. Сами они на допросе признались, что рассчитывали убить "около 40 человек", нападение хотели совершить в мае.
София Алабина