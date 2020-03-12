Путин не считает отток капитала из России значительным

Президент России Владимир Путин заявил, что отток капитала из страны не является значительным. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, если учитывать, сколько "притекло" денег за последние годы, то отток средств из России несущественный.

— Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному, — сказал Путин, подчеркнув, что это естественный экономический процесс.

Также президент отметил, что с повышением уровня стабильности будет надёжнее защита инвестиций, собственности и имущества, а инвесторы, в свою очередь, будут чувствовать себя спокойнее.

— Государство должно создать условия для инвестиций. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции, — заключил Путин.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на усилия государства по улучшению условий ведения бизнеса. В частности, он вспомнил, как Россия в рейтинге "Ведение бизнеса — 2020" (Doing Business 2020) заняла 28-е место, хотя пару лет назад находилась ниже первой сотни.