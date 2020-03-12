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Путин рассказал, чем может быть опасна "регуляторная гильотина", если "взять и рубануть"

Он подчеркнул, что к вопросу нужно подходить крайне осторожно.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что главное в этом отношении — "не промахнуться", так как ошибки при регулировании сферы общественного питания могут привести к тому, что "больницы будут работать днём и ночью" из-за множества отравившихся недоброкачественными продуктами. Глава государства подчеркнул, что к регулированию вопросов пожарной безопасности и сферы производства и продажи лекарств также необходим очень осторожный подход.

Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно. Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами, — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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