Путин рассказал, чем может быть опасна "регуляторная гильотина", если "взять и рубануть"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что главное в этом отношении — "не промахнуться", так как ошибки при регулировании сферы общественного питания могут привести к тому, что "больницы будут работать днём и ночью" из-за множества отравившихся недоброкачественными продуктами. Глава государства подчеркнул, что к регулированию вопросов пожарной безопасности и сферы производства и продажи лекарств также необходим очень осторожный подход.
— Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно. Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами, — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".