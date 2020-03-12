Путин рассказал, чем может быть опасна "регуляторная гильотина", если "взять и рубануть"

Он отметил, что главное в этом отношении — "не промахнуться", так как ошибки при регулировании сферы общественного питания могут привести к тому, что "больницы будут работать днём и ночью" из-за множества отравившихся недоброкачественными продуктами. Глава государства подчеркнул, что к регулированию вопросов пожарной безопасности и сферы производства и продажи лекарств также необходим очень осторожный подход.