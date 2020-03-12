Стало известно, для кого из заражённых коронавирус может оказаться смертельным

В исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet , учёные проанализировали истории болезней 191 взрослого пациента с CoViD-2019. Больные находились в стационаре в двух больницах китайского города Ухань, где и началось распространение нового коронавируса. 137 человек выписали, оставшиеся 54 умерли. Сравнив дела погибших, медики выявили закономерности в развитии болезни и выяснили основные признаки, по которым можно определить высокую вероятность летального исхода.

Доктор Жибо Лю, соавтор исследования, утверждает, что основные факторы риска при заражении коронавирусом — это проблемы со свёртываемостью крови, признаки сепсиса и пожилой возраст, пишет Daily Star .

Плохие результаты в лечении пожилых людей могут быть связаны с возрастным ослаблением иммунной системы <...> это способствует репликации вируса и более длительным воспалительным реакциям, что вызывает постоянные повреждения сердца, мозга и других органов

Помимо уже названых признаков в исследовании указываются дополнительные факторы риска. Вероятность летального исхода повышается, если у пациента уже есть другие болезни. К примеру, астма или диабет.

Кроме того, авторы исследования поделились свежими данными о периоде, когда заражённые представляют опасность для здоровых людей. В случае вылечившихся этот отрезок времени составлял от 20 до 37 дней, а вот пациенты с летальным исходом были заразны до конца своей жизни.