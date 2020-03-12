236 единиц. ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ России изъяли 236 единиц огнестрельного оружия у группы нелегальных оружейников, в которую входили жители Москвы, Тюменской и Челябинской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники занимались незаконным оборотом оружия, а также переделкой гражданских образцов под боевые аналоги.

Уточняется, что у подпольных оружейников изъяли 4 пулемёта, 19 винтовок и карабинов, 25 автоматов, 165 пистолетов и револьверов, 22 пистолета-пулемёта, 6 гранат, а также более 8 кг взрывчатых веществ и около 1,5 тысячи патронов.