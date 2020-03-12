Экс-информатор WikiLeaks пыталась свести счёты с жизнью

В 2013 году его приговорили к 35 годам заключения. Спустя два года заключения он изменил пол на женский, а имя — на Челси. В 2017 году по решению президента Обамы Челси Мэннинг была помилована и отпущена на свободу. В мае 2019 года Мэннинг вновь заключили под стражу. До этого её на протяжении двух месяцев держали в тюрьме из-за отказа давать показания. Суд не уточнял, о каких именно показаниях идёт речь, но адвокаты и сама Челси заявили, что речь идёт об обвинениях против WikiLeaks.