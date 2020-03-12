Рязанская фабрика мебели возмутила соцсети рекламой, где сравнила обивку диванов с цветом кожи моделей

На странице в ВК рязанской мебельной фабрики Home Collection странный пост появился ещё в конце января. Реклама новой коллекции кожи сопровождалась коллажем, вызвавшим множество вопросов. Слева на снимке позировали шесть моделей разных рас, цвет кожи которых сравнили с обивкой диванов на снимке справа.

Реклама разлетелась по соцсетям, после того как на неё обратил внимание телеграм-канал " Беспощадный пиарщик ". И пользователи обрушились на идею эсэмэмщика с критикой. Юзерам подобное сравнение показалось возмутительным, и компанию даже обвинили в расизме.

Представители фабрики уже отреагировали на произошедшее. По словам ведущего бренд-менеджера Home Collection Василисы Карпухиной, компания хотела показать натуральную красоту, не подозревая, что это заденет чувства пользователей, пишет КП. Впрочем, скандальный пост уже удалили, "чтобы не нагнетать ситуацию". При этом оригинальный снимок с моделями был опубликован ещё в 2018 году на empoweringwomennow.com. И Карпухина не смогла ответить на вопрос об авторских правах, сообщает радиостанция "Говорит Москва".