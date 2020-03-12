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Рязанская фабрика мебели возмутила соцсети рекламой, где сравнила обивку диванов с цветом кожи моделей

Не всем пришлось по душе такое сопоставление, а некоторым оно и вовсе показалось оскорбительным.

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Фото © VK / Home Collection

На странице в ВК рязанской мебельной фабрики Home Collection странный пост появился ещё в конце января. Реклама новой коллекции кожи сопровождалась коллажем, вызвавшим множество вопросов. Слева на снимке позировали шесть моделей разных рас, цвет кожи которых сравнили с обивкой диванов на снимке справа.

Каждый цвет кожи является самодостаточным и уникальным, в то же время сочетание нескольких цветов кожи позволяет создавать натуральные колористические решения

Из поста Home Collection в ВК

Фото © VK / Home Collection

Реклама разлетелась по соцсетям, после того как на неё обратил внимание телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". И пользователи обрушились на идею эсэмэмщика с критикой. Юзерам подобное сравнение показалось возмутительным, и компанию даже обвинили в расизме.

Фото © Facebook / Empowering Women Now

Представители фабрики уже отреагировали на произошедшее. По словам ведущего бренд-менеджера Home Collection Василисы Карпухиной, компания хотела показать натуральную красоту, не подозревая, что это заденет чувства пользователей, пишет КП. Впрочем, скандальный пост уже удалили, "чтобы не нагнетать ситуацию". При этом оригинальный снимок с моделями был опубликован ещё в 2018 году на empoweringwomennow.com. И Карпухина не смогла ответить на вопрос об авторских правах, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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