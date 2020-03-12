НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Назван самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом. И он существует уже более 80 лет

Специалисты изучили истории болезни более десяти тысяч людей с зависимостью.

370

Американские учёные выяснили, что самый эффективный способ в борьбе с алкоголизмом — программа духовного переориентирования "12 шагов", которая существует уже более 80 лет. Об этом сообщается на сайте Кокрейновской базы данных.

Учёные изучили истории болезни более десяти тысяч людей с алкогольной зависимостью и пришли к выводу, что "12 шагов" была самым эффективным методом по борьбе с пагубной привычкой из всех существующих альтернатив.

Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодёжи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, — отметили специалисты.

Программа "12 шагов" направлена на духовное переориентирование зависимых людей. Её суть заключается в том, что на протяжении всего курса человек должен соглашаться с различными принципами и применять их в жизни.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть