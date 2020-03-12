У Наргиз — новый продюсер, который убедил её извиниться перед Фадеевым

Популярная певица Наргиз Закирова, которая в прошлом году со скандалом расторгла отношения с Максимом Фадеевым, нашла себе нового продюсера, сообщает Пятый телеканал. Яркую артистку взял под крыло Виктор Дробыш — заслуженный артист России, композитор и один из самых влиятельных людей на отечественной поп-сцене.

Как признался в интервью сам Дробыш, для него было принципиально важно обговорить все спорные вопросы с Фадеевым перед тем, как заключить контракт с Наргиз. По его словам, между продюсерами не должно было возникнуть "никаких противоречий", и Фадеев якобы тоже пошёл навстречу: его единственным условием были извинения от певицы. Судя по всему, Наргиз пришлось покориться воле бывшего продюсера, так как, по словам Дробыша, контракт с ней он заключил "с лёгким сердцем".

— Всё было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать и не думать, что кто-то про меня думает что-то плохое, — заявил он.

Новый продюсер Наргиз добавил, что певица находится в приподнятом настроении, Фадеев — в хорошем, а сам Дробыш — в прекрасном.

Наргиз Закирова – 48-летняя певица, прошедшая долгий и непростой путь к славе. До участия в знаменитом шоу-проекте "Голос" она выступала в ресторанах Нью-Йорка, где собиралась русская диаспора, но не испугалась трудностей и однажды решила изменить свою жизнь участием в главном вокальном шоу страны. И ей это удалось. Подробнее о биографии исполнительницы читайте на сайте uznayvse.ru