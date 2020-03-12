"Спартак" и "Динамо" сыграют шестой матч серии плей-офф без зрителей

Шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между столичным "Спартаком" и московским "Динамо" пройдёт без зрителей, информирует официальный сайт КХЛ.

— Уважаемые болельщики! В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве (указ мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ), отсутствием у клуба ХК "Спартак" технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между "Спартаком" и московским "Динамо" без зрителей.

Сегодняшнюю игру @spartak_hc vs @dynamo_ru болельщики смогут увидеть на Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD и бесплатно на YouTube канале КХЛ (https://t.co/Yl6Idp7yFA) в 19:30 мск.



Подробнее: https://t.co/PmtFSeM6U6 pic.twitter.com/sNsb6ga9Iw — КХЛ (@khl) March 12, 2020

— Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлён в полном объёме и начнётся 13 марта 2020 года. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК "Спартак", — говорится в обращении лиги.

Следить за игрой болельщики смогут в эфире телеканалов "Матч ТВ", КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD.

Также, учитывая сложившуюся ситуацию, КХЛ проведёт бесплатную трансляцию матча на официальном канале КХЛ в "Ютубе".

После пяти матчей московского противостояния в первом раунде Кубка Гагарина динамовцы ведут в серии — 3-2. В следующую стадию турнира выйдет команда, которая первой одержит четыре победы.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавируса запретил проводить до 10 апреля любые массовые мероприятия, чья численность превышает пять тысяч человек.