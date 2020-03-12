Центробанк повысил курс доллара и евро

Банк России утвердил официальный курс доллара на 13 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По отношению к предыдущему показателю официальный курс доллара вырос на два рубля и 56 копеек, составив 74,0274 рубля. В то же время евро повысили на два рубля и 64 копейки. Таким образом, валюта добралась до отметки 83,6584 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 февраля 2016 года превысил 84 рубля. Курс американского доллара поднялся до 74 рублей, а индекс РТС впервые с 31 июля 2017 года упал ниже 1000 пунктов.