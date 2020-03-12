ЦСКА с помощью жеребьёвки определит, кто из владельцев абонементов попадёт на матчи РПЛ

— При этом в связи с ограничением в пять тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча, — отмечается в заявлении. — Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путем жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале на "Ютубе", будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные.