Курс доллара поднялся до 75 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 75 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее сегодня Центробанк повысил курс доллара и евро. Официальный курс доллара вырос до 74,0274 рубля, а евро — до отметки 83,6584 рубля.

Напомним, 6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.