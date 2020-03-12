НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Челябинка вместе с любовником закапывала труп мужа. Это обошлось ей в 50 тысяч штрафа

А мужчину приговорили к 9,5 года лишения свободы.

747

Фото © Pixabay

32-летняя жительница Челябинска помогала любовнику спрятать труп убитого мужа и получила за это штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошёл в 2019 году. Тогда муж женщины застал неверную в объятиях молодого любовника, из-за чего и получил от соперника несколько ножевых ранений в грудь. Он скончался на месте. После этого жена помогла убийце поместить тело в багажник автомобиля, вывезти его на свалку и там закопать.

За совершённое преступление суд приговорил любовника к 9,5 года тюрьмы, а женщину — к штрафу в 50 тысяч рублей.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть