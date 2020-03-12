Братья Токовы и "мешки". Протеже Фёдора Емельяненко вновь подерутся в США с ноунеймами

Младший из братьев Владимир Токов (5-0-0) провёл в американском промоушене уже два поединка, одолев судейскими решениями Райана Уокера и Брэндона Хастингса. На этот раз противником россиянина с официальным прозвищем Вова станет 38-летний темнокожий американец Маркус Сурин (6-2-0). Судя по техническим, физическим и ментальным способностям возрастного противника, Владимиру не должно составить особого труда одержать шестую официальную победу в своей карьере и остаться непобеждённым…

Анатолий Токов (29-2-0) идёт в Bellator на серии из пяти победных поединков. Самым серьёзным испытанием для протеже Фёдора стал бой с соотечественником Александром Шлеменко. В целом Анатолий уже готов к битве за пояс, но матчмейкеры Bellator упорно не замечают таланта и навыков Токова, раз за разом не укрепляя, а наоборот, ослабляя оппозицию отечественного спортсмена, тем самым лишая его возможности претендовать на встречу с чемпионом.

Следующий бой Анатолия тому яркий пример. Соперником россиянина станет дебютант Bellator из Бразилии Фабио Агиар (17-1-0). Наверняка 32-летний южноамериканец — хороший боец, идущий к тому же на винстрике из девяти боев. Но всю свою карьеру Фабио провёл, окучивая местечковые промоушены. Победа над ним ровным счётом ничего не даст Токову, а поражение поставит крест на титульных амбициях. Возникает вопрос: зачем менеджмент российского бойца принял этот поединок?

В рамках шоу Bellator241 пройдёт ещё несколько поединков, заслуживающих особого внимания зрителей. Безусловно, это главное событие — титульный поединок в полулёгком весе между действующим чемпионом Патрисиу Фрейри (30-4-0) и Педро Карвальо (11-3-0). Бразильский Питбуль перебил всю возможную оппозицию в промоушене, давно мечтая о месте в UFC, но в Bellator не понаслышке знают, как удерживать своих чемпионов. Виталий Минаков не даст соврать…

Также в ивенте примет участие природный нокаутер Пол Дейли (42-17-2), противостоять которому будет ноунейм Сабах Хомаси.

Логика в проведении этого миссматча только одна: Дейли решил пойти по лёгкому пути своего недавнего соперника Майкла Пейджа, избивая отборную мешковину… Именно такой не поддающийся здравому объяснению матчмейкинг и делает Bellator вечно вторыми в мире. Нет интриги — нет интереса…