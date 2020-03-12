Московский зоопарк не закроется из-за коронавируса

Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, Московский зоопарк продолжит работать в штатном режиме, закрываться столичный зверинец не планирует. Об этом Лайфу рассказал руководитель пресс-службы зоосада Магомед Саралиев.

По его словам, все животные, в том числе и китайские панды Жуи и Диндин, чувствуют себя прекрасно.

— Панды себя чувствуют хорошо, это я вам лично говорю, — сказал он.

Несмотря на сбои в поставке еды — раньше бамбук медведям везли прямо из Китая, панды не останутся голодными. Любимое лакомство мишек будут привозить из Краснодарского края и Голландии. А на границе с КНР создали специальный канал для передачи партий азиатских травянистых растений. Китайский бамбук будут дополнительно обеззараживать перед кормлением.

Ранее сообщалось, что бамбук не грозит пандам коронавирусом. Представители зоопарка пояснили, что вирус передаётся от человека к человеку, а в данном случае речь идёт о растении и животном.

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