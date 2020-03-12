Харассмент "Свободы". Как увольняли российскую журналистку за якобы сексуальное домогательство

"Нина, а почему ты всё работаешь, а на почту не заходишь?? — начальник хитро улыбнулся. — Сходи на почту, там тебя ждёт важное письмо".

Нина Давлетзянова, корреспондент "Радио Свобода", давно чувствовала неладное. С одной стороны, всё было как раньше: она приходила на работу, ей давали редакционные задания, потом принимали выполненную работу, хвалили. Но с другой — сложно было не заметить, не почувствовать ухмылки и смешки от коллег за своей спиной. Уведомление о пришедшем письме от Почты России она действительно получила уже давно, однако как дойти до отделения, если работаешь почти круглосуточно?

Фото © Facebook / Нина Давлетзянова

Тут пришлось даже не дойти, а добежать до отделения, получить то самое письмо… В котором её официально уведомляли, что она была уволена ещё полмесяца назад. Согласно документу, договор с ней был разорван ещё 24 октября, письмо отправлено 29 октября, а сказали ей о наличии этого документа только 10 ноября.

Главный редактор московского бюро "Радио "Свобода" (кстати, официально признанного иностранным агентом) Евгения Назарец на понятный вопрос ответила прямо: оказывается, русская журналистка нарушила американский кодекс журналистской этики — якобы сексуально домогалась 25-летнего стажёра "Радио Свобода" Антона Порваткина. Мол, помните, вы с ним как-то поздно вечером после работы вместе дошли до метро? Так он пожаловался на то, что вы его хотели сексуально и он страдает. А согласно американскому закону, сексуальное домогательство проявляется не в том, какие у вас были намерения, а в том, как ваши действия были восприняты "пострадавшим". А он посчитал, что вы его вожделели. Да, даже если вы с ним почти не общались. Да, даже если во время "прогулки до метро" между вами было расстояние в три метра.

© LIFE SHOT

Вы его вожделели, и вы уволены. Этот вопрос не предполагает никакой дискуссии, закончим, прощайте. Уже заработанные деньги, понятно, тоже не заплатили.

Скриншот со страницы "пострадавшего от харассмента" Антона Порваткина в Facebook

Четыре года своей жизни Нина отдала работе на радиостанцию, ей действительно тогда казалось, что самую независимую, а начальство даже не стало разбираться, не потребовало от неё объяснительной, не дало ознакомиться с сутью обвинения. Несчастную женщину просто уволили задним числом и со вздорным обвинением. Она осталась без денег с малолетной дочкой в съёмной квартире на окраине Москвы. Бывшие коллеги, с которыми, ей казалось, она дружила, сразу же по-американски отвернулись: своим видом дали понять, мол, извини, дорогая, но иначе с нами поступят точно так же. Ни один из журналистов "Свободы" не заступился за неё, никто даже слова поддержки не высказал. Удар от предательства был так силён, что впоследствии Нине пришлось обратиться за помощью к психологу.

Впрочем, если говорить точно, то термин "уволили" к ситуации не очень подходит. Дело в том, что, хотя Нина практически жила на работе, у неё было оборудованное рабочее место, ей предоставляли корпоративное такси при необходимости... Но в нарушение Трудового кодекса заключён с ней был не трудовой договор, а гражданско-правовой. Возможно, так "Радио Свобода" экономит американские дотации, нарушая российское законодательство: ведь сотруднику на гражданско-правовом договоре не надо предоставлять отпуск, не надо оплачивать больничный, и вообще это фактически не сотрудник, а раб. Да и разорвать такой договор можно в любой момент.

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Тут Нина вспомнила, что недавно пыталась поговорить с начальством, дабы хоть как-то упорядочить оплату своего труда: так уж повелось на "Радио Свобода", что заплатить за похожие сюжеты могли по разным ставкам, а заработанную сумму иногда приходилось ждать пару месяцев…

Нет, она не качала права, не требовала уважать российский Трудовой кодекс, не просила повысить ей зарплату — просто хотела понять, как ей планировать свою жизнь, работая на "самое независимое СМИ".

И как раз после этого появился тот самый едва не изнасилованный ею Порваткин. Сначала он просто вёл себя странно: подкрадывался к ней сзади так тихо, что она вздрагивала от неожиданности, будто намеренно делая вид, что они вдвоём, наедине, будто ему зачем-то это было нужно. Потом, видимо, и подал заявление о сексуальном домогательстве руководству.

Защитник Нины, юрист Оксана Труфанова тоже считает, что вся эта провокация с "сексуальным домогательством" была затеяна только как предлог для разрыва договора. На самой независимой американской радиостанции традиционно не терпят инакомыслия. Особенно если это инакомыслие касается зарплаты.

В настоящее время в Тверском суде города Москвы рассматриваются два иска: о защите чести и достоинства Нины Давлетзяновой, а также о выплате ей заработанных денег.

Связаться с господином Порваткиным не удалось, Лайф будет следить за развитием событий.