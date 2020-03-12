На станции метро в Петербурге появится мемориальная табличка о теракте 2017 года

В Санкт-Петербурге на станции метро "Технологический институт", где в 2017 году произошёл теракт, к 3 апреля установят мемориальную табличку с именами погибших. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

— Были разные предложения по эскизам и содержанию таблички. В настоящее время эскиз согласован. Табличка в память о жертвах террористического акта, совершённого 3 апреля 2017 года, будет установлена в перронном зале станции метро "Технологический институт" к 3 апреля 2020 года, — заявили в Комитете по культуре.

Трагедия в питерском метро произошла 3 апреля 2017 года. Тогда 22-летний уроженец Киргизии привёл в действие бомбу в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате трагедии погибли 14 человек и сам смертник, также 67 пассажиров получили ранения.