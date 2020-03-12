Недоедающий класс. 41% офисных работников не успевают питаться, почему это опасно

Сервис доставки еды Delivery Club и компания ResearchMe провели совместное исследование пищевых привычек офисных работников. В опросе приняли участие более 1,7 тысячи человек. Выяснилось, что только 59% россиян регулярно успевают обедать на работе. 38% участников исследования отметили, что в их рабочих буднях бывают дни, когда на еду не остаётся времени. Ещё 3% назвали отсутствие обеда обычной ситуацией.

— Когда человек не обедает и делает большие промежутки между приёмами пищи, у него замедляется обмен веществ. А после еды в крови происходит скачок сахара и инсулина. Соответственно, еда в большей степени откладывается в жировые запасы, особенно в области живота, — говорит диетолог Светлана Андреева.

Почему нельзя пропускать обед?

Жировые отложения, которые образуются из-за неправильного питания, негативно сказываются на всём организме. Больше всего страдают опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система.

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Большинство офисных сотрудников очень мало двигаются. Из-за этого начинаются проблемы со спиной и суставами. Лишний вес усугубляет ситуацию, нагружая позвоночник, поясницу, таз и колени.

Ненормированные приёмы пищи приводят к отложению атеросклеротических бляшек в сосудах и ишемической болезни сердца. Как отмечает кардиолог Юрий Серебрянский, при ожирении велик риск развития сахарного диабета и инфарктов.

Как обедать?

Исследование Delivery Club показало, что подавляющему большинству россиян не удаётся использовать на обед всё положенное время. 18% респондентов отметили, что обедают меньше 15 минут. 40% проводят за едой от 15 минут до получаса, ещё 24% — от получаса до 45 минут. При этом 39% респондентов отметили, что из-за неравномерной нагрузки чаще всего обедают в разное время дня.

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Самой уязвимой в плане времени на обеды категорией сотрудников оказались технические специалисты. 9% из них отметили, что регулярно не успевают обедать, а у 30% (против 18% по всем опрошенным) обед занимает меньше 15 минут.

Быстрые приёмы пищи свидетельствуют не только о высокой нагрузке работников, но и о том, что они неправильно жуют. Эксперты отмечают, что пережевывать каждый кусок нужно не менее 32 раз, тогда пища будет лучше усваиваться. Есть нужно без спешки и желательно не запивая.

Что есть?

Каждый пятый офисный сотрудник недоволен своим питанием и хотел бы его изменить. Например, есть более сбалансированную пищу, повысить регулярность обедов, снизить количество перекусов или количество выпиваемого кофе.

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— Качество питания оказывает существенное влияние и на продуктивность сотрудников в моменте, и на их здоровье в долгосрочной перспективе. Судя по результатам опроса, многим офисным работникам стоит уделить больше внимания этому вопросу. Безусловно, доставка еды не является единственным способом организовать своё питание. Но мы видим, что экономия времени всё чаще является главным стимулом, побуждающим потребителей воспользоваться доставкой еды, — комментирует пресс-служба Delivery Club.

Неважно, приготовили вы еду дома и взяли с собой, дошли до ближайшего кафе или заказали доставку. Обед должен быть богат белком: 150–200 граммов курицы, рыбы или говядины. На гарнир — овощи или сложные углеводы: киноа, гречка, макароны из твёрдых сортов. Если у человека нет лишнего веса, можно побаловать себя десертом. Но не стоит забывать, что количество калорий, потребляемых за день, для каждого человека определяется индивидуально. Главное, вообще не забывать поесть во время рабочего дня.