Три депутата, 12 трупов и гараж оружия — чем прославилась ключевская ОПГ

Четверть века в колонии строгого режима

В Забайкалье двое местных депутатов получили до 25 лет колонии по делу банды, причастной к 12 убийствам. Гуськова приговорили к 23 годам колонии строгого режима, Непомнящего — к 25 годам лишения свободы. Оба бывшие депутаты от "Единой России". Остальные четверо фигурантов — Иван Дяжур, Александр Кудрявцев, Игорь Дегтярёв и Александр Тюменцев — получили от 23 до 25 лет колонии строгого режима. Согласно карточке дела на сайте суда, всех шестерых участников банды обвинили в бандитизме (статья 209 УК) и убийствах (статья 105 УК). Также всем, кроме Гуськова, вменяли похищение человека (статья 126 УК). Члены ключевской ОПГ за 10 лет убили 12 человек. Лидерами группировки считают Константина Ключевского и Евгения Жарова — их убили в 2005 году.

Одно из жестоких убийств банды. Фото © Сибирь.Реалии

Власть — спортсменам

В конце 80-х на смену ворам приходят спортсмены. Это молодые ребята, которые тренировались во дворе, а в прошлом служили в армии. Многие из них хотели лучшей жизни, но умели только махать кулаками. Тогда же принимают закон о кооперации в СССР. Спортсмены встают на защиту бизнесменов от различных невзгод за вознаграждение. Кто отказывался от услуг, того убеждали пересмотреть свои взгляды. Воры в законе так и не смогли договориться о централизованной атаке на спортсменов и были вынуждены уступить.

В Забайкалье подкачанные ребята в конце 80-х тоже появляются. Долгое время они напоминали хаотичные сообщества, которые не имели ничего общего, кроме места тренировки, но вскоре начали заключать между собой соглашения и объединяться в крупные группировки. В конечном итоге объединились в три большие, одной из которых была ключевская, по фамилии её лидера — Константина Ключевского.

Лидеры ключевской ОПГ Константин Ключевский (справа) и Евгений Жаров (слева). Фото © "Вечорка"

Из спортсменов — в толстяки

Почти сразу после образования ключевская ОПГ захватила рынки в северном районе своего округа, а к середине 90-х крышевала и Центральный рынок. Помимо этого группировки начали выходить за пределы своего края и брать власть над мелким бизнесом в других регионах. А в родном крае тем временем ключевских стали называть бандой трёх толстяков — из-за плотного телосложения трёх боссов: Ключевский, его двоюродные братья Жаров и Калинин. И уже в то время в банде существовала жёсткая конспирация. Приказы трёх толстяков банда получала от посредников — Телкина и Непомнящего.

Депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящих (в центре), киллеры ключевской ОПГ Александр Сергеев (слева) и Владислав Телкин. Фото © Вечорка

Убийство вора в законе и слуги народа в рядах ОПГ

Ключевская ОПГ стала одной из первых, кто поднял руку на вора в законе. Но в конечном счёте новоиспечённый вор в законе задумал убрать лидеров ОПГ. По всей видимости, о его планах прознали в самой банде. Вора в законе пригласили на беседу с лидерами группировки, а чтобы задобрить, подогнали даже автомобиль с водителем. В нём вора и убили. И так как мести от воров не последовало, бизнесмены быстро переметнулись на сторону спортсменов, посчитав их более сильной крышей. А ключевская ОПГ убирала одного за другим всех причастных к этому убийству. Единственный, кто смог избежать смерти сразу, — водитель той злополучной для вора машины. Его убили лишь в 2000 году.

В составе банды успели побывать как минимум три депутата. В 2018 году в Забайкалье двум уже бывшим и одному действующему народным избранникам предъявили обвинения в причастности к 14 убийствам. По данным следствия, эти преступления были совершены с 1995 по 2004 год. Лайф отмечает, что в те годы перечисленные лица депутатами не были.

Депутат — не депутат

19 октября 2018 года в Иркутске силовики задержали действующего депутата местной городской думы Александра Панько. Согласно сообщениям СМИ, Гуськова и Непомнящего обвиняли в 9 преступлениях, а Александр Панько якобы был причастен к смерти двух человек.

Телкин, Непомнящий и Гуськов в зале суда. Фото © Сибирь.Реалии

В 2019 году с Панько сняли все обвинения из-за истечения срока давности преступления. Гуськову и Непомнящему повезло меньше, даже несмотря на то, что Гуськов в прошлом имел влиятельных родственников. Когда-то он был зятем министра культуры Забайкалья Галины Сыроватки и депутата Заксобрания края Николая Сыроватки. Именно в его гараже, который помогла ему арендовать его супруга, был обнаружен внушительный арсенал оружия. Также там, по данным СМИ, хранились 50 паспортов обычных жителей Забайкалья, 30 водительских удостоверений и 3 ксивы сотрудников милиции.

Третий экс-депутат, имевший отношение к ключевской ОПГ, — Непомнящий. Он также был причастен к рейдам на дорогах и ряду убийств. Следствие считает, что он был хорошим другом задержанного ранее Гуськова.

Суд вынес приговор: члены банды получили от 23 до 25 лет заключения.