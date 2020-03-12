НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Евровидение не будут отменять из-за коронавируса

Во всяком случае, до середины апреля к этому вопросу не вернутся.

58
Post cover

Директор концертного зала Ahoy Jolanda Jansen (слева) и олдермен Said Kasmi (справа). Фото © ТАСС / EPA / KOEN VAN WEEL

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменять из-за распространения коронавирусной инфекции не планируют. Об этом сообщает канал Ad.nl со ссылкой на члена Муниципального совета Роттердама по туризму Саида Касми.

Мы следим за распространением вируса, но видим, что ситуация вокруг штамма меняется каждый день. Что касается конкурса, то пока не требуется никаких дополнительных решений, поэтому подготовка продолжается в полном объёме, — сказал он.

Однако в середине апреля организаторам конкурса необходимо будет оценить ситуацию с коронавирусом, но "до этого ещё много времени", рассказал олдермен Касми сегодня утром перед заседанием совета, на котором будут обсуждаться последствия эпидемии коронавируса для Роттердама.

Ранее Лайф сообщал о том, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая в Роттердаме. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть