Евровидение не будут отменять из-за коронавируса

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменять из-за распространения коронавирусной инфекции не планируют. Об этом сообщает канал Ad.nl со ссылкой на члена Муниципального совета Роттердама по туризму Саида Касми.

— Мы следим за распространением вируса, но видим, что ситуация вокруг штамма меняется каждый день. Что касается конкурса, то пока не требуется никаких дополнительных решений, поэтому подготовка продолжается в полном объёме, — сказал он.

Однако в середине апреля организаторам конкурса необходимо будет оценить ситуацию с коронавирусом, но "до этого ещё много времени", рассказал олдермен Касми сегодня утром перед заседанием совета, на котором будут обсуждаться последствия эпидемии коронавируса для Роттердама.

Ранее Лайф сообщал о том, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая в Роттердаме. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.