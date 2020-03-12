Священник с Урала объяснил, почему стал ездить на моноколесе

Уральский священнослужитель Пётр Мажетов, который стал героем соцсетей благодаря видеоролику, на котором он запечатлён на моноколесе, пояснил в беседе с изданием E1.ru, почему выбрал такой способ передвижения.

— Это моноколесо мне подарил друг для нашего сельского детского клуба. И, чтобы научить детей на нём кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках, — сказал он.

Священнослужитель рассказал, что работает в деревне Костылева и служит в мужском монастыре Свято-Косьминская пустынь. Также у него есть мечта — создать детский кружок, участники которого могли бы научиться обращаться с техникой. Кроме того, Мажетов грезит созданием хореографического движения на моноколёсах.

— В Краснотурьинск я приехал в командировку, сегодня просто открыл сезон. Я ехал, всех приветствовал, хотел поднять всем настроение, — рассказал он.

В заключение отец Пётр Мажетов добавил, что катается на моноколесе с прошлой осени. Тогда он вместе с детьми ставил фантастическую драму, где все актёры передвигались как роботы на таких электрических моноциклах.

Ранее Лайф сообщал, что в Сети с юмором отреагировали на кадры со служителем Церкви на моноколесе.