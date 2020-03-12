В Казани арестовали женщину, зарезавшую одного сына и ранившую второго

Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал до 1 мая 33-летнюю женщину, зарезавшую одного сына и ранившую второго. Об этом сообщает РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Уточняется, что раненого мальчика прооперировали и уже выписали из больницы.

Напомним, 1 марта жительница Казани напала с ножом на семилетних сыновей-близнецов, после чего попыталась покончить с собой. Один из мальчиков погиб, другой получил ранения. Своих детей и супругу в крови обнаружил муж, когда вернулся домой.