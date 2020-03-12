НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Поправка Терешковой. Как первая в космосе отменила операцию "Преемник"

Эксперты полагают, что за таким шагом одного из лиц партии скрывался в том числе и фирменный троллинг западных партнёров. Кто ещё мог стоять за Валентиной Владимировной и кому Путин прописал нервный срыв?

49
Post cover

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС

Поправки в конституцию Валентины Терешковой не оставили никого равнодушным. Либеральный лагерь завыл, разбрызгивая истерику, словно слюну, патриотическое большинство воодушевилось, а российские чиновники перевели дух, им теперь и дальше можно спокойно работать.

Напомним, депутат от ЕР Валентина Терешкова внесла поправку в предлагаемый для голосования пакет, согласно которой Владимир Путин может быть избран президентом в 2024 и 2030 годах.

Путин регулярно повторял, что когда чиновники узнают, что скоро поменяется руководитель, то перестают работать и начинают искать будущего начальника, чтобы проявить к нему лояльность. Теперь эта ситуация исключена, — заявил политолог Алексей Мухин.

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что с большой долей вероятности можно сказать, что такой ход сделан для троллинга западных партнёров, у которых теперь начнётся эмоциональный срыв.

Западные политики уже сжились с мыслью, что хотя бы в 2024 году Путин уйдёт, уже бюджеты под это сверстали, программы подготовили, и тут такая неопределённость. Мы же не знаем точно, может, Путин уйдёт с поста президента, может, останется. Что если этот камень специально заброшен в омут? — предположил Алексей Мухин.

Эксперт отметил, что, согласно нашему законодательству, для принятия этих поправок достаточно две трети голосов депутатов Госдумы, но была выбрана форма всенародного голосования.

Очевидно, сделано это было, чтобы повысить статус и легитимность в глазах народа, поэтому я бы не стал искать какие-то конспирологические теории, вроде той, что сначала хотели принять новую конституцию, но решились только на поправки, — говорит политолог.

Эксперты считают, что поправка Терешковой предостерегает внутренние элиты и внешние силы, которые могут начать свою операцию "Преемник", что внесло бы дестабилизацию в ситуацию в стране. Вероятно, среди бенефициаров поправки Терешковой есть понимание, что негативная активность внешних сил лишь приведёт к консолидации вокруг лидера.

Главное же, что судьба страны зависит не от чьих-то личных желаний, а от решения граждан: первый раз — при голосовании 22 апреля в рамках принятия одной из поправок, второй раз — от волеизъявления на выборах президента в 2024 году. Так что никакой предрешённости до 2036 года не существует. Общероссийское голосование, а не референдум, как его часто называют в ряде СМИ, является личным сверхобязательством главы государства перед населением: для поправок в третью и восьмую статьи конституции достаточно две трети Госдумы и Совфеда. Но было принято решение узнать мнение граждан и заручиться их поддержкой. Этот вариант самый сложный, прямой, честный и уважительный к людям.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман полагает, что сама идея с продлением полномочий действующего президента давно обсуждается в экспертной среде.



Политический деятель думает о следующих выборах, а государственный деятель — о следующих поколениях. Я постоянно выступаю против ограничения числа сроков пребывания в выборных должностях для кого бы то ни было. Это ограничивает права самих избирателей, они лишаются возможности самостоятельного выбора, — отметил он.

Эксперт напомнил, что "Соединённые Государства Америки пытаются сделать вид, что страна, имеющая неограниченное число сроков пребывания во власти, недемократична, однако они сами ввели эти ограничения только в 50-е годы". До этого ничего подобного не было, а лучший американский президент Франклин Делано Рузвельт избирался четыре раза подряд.

Вассерман высказался против идеи переписывания конституции и принятия нового основного закона. По его словам, это долгий и трудоёмкий процесс, требующий большого количества подготовительных законопроектов, например закона о Конституционном собрании. Сейчас же, при внесении поправок в действующую конституцию, поправки логично собраны в один пакет, который изменит конституцию ровно настолько, насколько это требует сегодняшнее время.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть