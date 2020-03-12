Поправка Терешковой. Как первая в космосе отменила операцию "Преемник"

Поправки в конституцию Валентины Терешковой не оставили никого равнодушным. Либеральный лагерь завыл, разбрызгивая истерику, словно слюну, патриотическое большинство воодушевилось, а российские чиновники перевели дух, им теперь и дальше можно спокойно работать.

Напомним, депутат от ЕР Валентина Терешкова внесла поправку в предлагаемый для голосования пакет, согласно которой Владимир Путин может быть избран президентом в 2024 и 2030 годах.

— Путин регулярно повторял, что когда чиновники узнают, что скоро поменяется руководитель, то перестают работать и начинают искать будущего начальника, чтобы проявить к нему лояльность. Теперь эта ситуация исключена, — заявил политолог Алексей Мухин.

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Кроме этого, эксперт подчеркнул, что с большой долей вероятности можно сказать, что такой ход сделан для троллинга западных партнёров, у которых теперь начнётся эмоциональный срыв.

— Западные политики уже сжились с мыслью, что хотя бы в 2024 году Путин уйдёт, уже бюджеты под это сверстали, программы подготовили, и тут такая неопределённость. Мы же не знаем точно, может, Путин уйдёт с поста президента, может, останется. Что если этот камень специально заброшен в омут? — предположил Алексей Мухин.

Эксперт отметил, что, согласно нашему законодательству, для принятия этих поправок достаточно две трети голосов депутатов Госдумы, но была выбрана форма всенародного голосования.

— Очевидно, сделано это было, чтобы повысить статус и легитимность в глазах народа, поэтому я бы не стал искать какие-то конспирологические теории, вроде той, что сначала хотели принять новую конституцию, но решились только на поправки, — говорит политолог.

Эксперты считают, что поправка Терешковой предостерегает внутренние элиты и внешние силы, которые могут начать свою операцию "Преемник", что внесло бы дестабилизацию в ситуацию в стране. Вероятно, среди бенефициаров поправки Терешковой есть понимание, что негативная активность внешних сил лишь приведёт к консолидации вокруг лидера.

Главное же, что судьба страны зависит не от чьих-то личных желаний, а от решения граждан: первый раз — при голосовании 22 апреля в рамках принятия одной из поправок, второй раз — от волеизъявления на выборах президента в 2024 году. Так что никакой предрешённости до 2036 года не существует. Общероссийское голосование, а не референдум, как его часто называют в ряде СМИ, является личным сверхобязательством главы государства перед населением: для поправок в третью и восьмую статьи конституции достаточно две трети Госдумы и Совфеда. Но было принято решение узнать мнение граждан и заручиться их поддержкой. Этот вариант самый сложный, прямой, честный и уважительный к людям.

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Известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман полагает, что сама идея с продлением полномочий действующего президента давно обсуждается в экспертной среде.





— Политический деятель думает о следующих выборах, а государственный деятель — о следующих поколениях. Я постоянно выступаю против ограничения числа сроков пребывания в выборных должностях для кого бы то ни было. Это ограничивает права самих избирателей, они лишаются возможности самостоятельного выбора, — отметил он.

Эксперт напомнил, что "Соединённые Государства Америки пытаются сделать вид, что страна, имеющая неограниченное число сроков пребывания во власти, недемократична, однако они сами ввели эти ограничения только в 50-е годы". До этого ничего подобного не было, а лучший американский президент Франклин Делано Рузвельт избирался четыре раза подряд.