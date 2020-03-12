Мышь не проскочит! "ЦСКА-арену" взяли под усиленную охрану

В Москве на стадионе "ЦСКА-арена" проходит шестая игра серии первого раунда Кубка Гагарина, в которой "Спартак" принимает столичное "Динамо". После первого периода бело-голубые ведут со счётом 1:0.

Как ранее сообщал Лайф, в связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин указом запретил массовые мероприятия, чья численность превышает пять тысяч человек. После совещания руководства КХЛ матч московских команд было решено провести без зрителей при пустых трибунах.