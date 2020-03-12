Названы рейсы, которыми прилетели в Москву заражённые россияне

Оперативный штаб Москвы назвал два рейса, которыми в Москву прилетели заражённые коронавирусом россияне. Все они вернулись из Италии.

Со всеми пассажирами уже связались медики. Однако в штабе напоминают, что если вы или ваши знакомые передвигались перечисленными рейсами, то необходимо оставаться дома и связаться с сотрудниками скорой помощи.