Названы рейсы, которыми прилетели в Москву заражённые россияне

Оперативный штаб Москвы назвал два рейса, которыми в Москву прилетели заражённые коронавирусом россияне. Все они вернулись из Италии.
- Рейс U6 3514 29.02.2020 Верона — Москва
- Рейс DP 804 01.03.2020 Бергамо — Москва
Со всеми пассажирами уже связались медики. Однако в штабе напоминают, что если вы или ваши знакомые передвигались перечисленными рейсами, то необходимо оставаться дома и связаться с сотрудниками скорой помощи.
Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в России возросло до 34.
Иванова Анастасия