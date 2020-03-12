Седьмого матча не будет. "Динамо" обыграло "Спартак" и вышло во второй раунд Кубка Гагарина

Московское "Динамо" одержало четвёртую победу над столичным "Спартаком" в первом раунде Кубка Гагарина и вышло в четвертьфинал турнира. Шестой матч серии прошёл на стадионе "ЦСКА-арена" при пустых трибунах и закончился успехом для бело-голубых, вырвавших победу в овертайме со счётом 3:2.

Перед шестым матчем серии спартаковцы лишились домашней поддержки своих болельщиков. Руководство КХЛ решило провести игру без зрителей, приняв во внимание распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о недопустимости до 10 апреля массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч человек.

Динамовцы открыли счёт на седьмой минуте встречи: нападающий Владимир Брюквин с разворота отправил шайбу в ворота голкипера Юлиуса Гудачека.

Подопечные Олега Знарка отыгрались на 14-й минуте второго периода, точным попаданием отметился форвард Робин Ганзл — 1:1.

На второй перерыв спартаковцы ушли, ведя в счёте: за 40 секунд до конца периода нападающий Александр Хохлачёв хлёстким броском вывел красно-белых вперёд в матче — 2:1.

В первой половине третьего отрезка игры динамовцы усилиями шведа Андре Петерссона реализовали удаление спартаковца Фёдора Малыхина, сделав счёт ничейным — 2:2.

Победу бело-голубым в матче, а также путёвку во второй раунд Кубка Гагарина в овертайме принёс нападающий Дмитрий Яшкин.

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"Динамо" выигрывает серию со счётом 4-2 и в восьмой раз в своей истории выходит в четвертьфинал турнира, где подопечных Владимира Крикунова уже ждёт ЦСКА.

Кубок Гагарина. Плей-офф. Первый раунд

"Спартак" — "Динамо" М — 2:3 ОТ (0:1; 2:0; 0:1; 0:1), счёт в серии — 2-4