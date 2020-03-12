Сегодня в Йошкар-Оле открылся Всероссийский слёт студенческих поисковых отрядов, он продлится до 15 марта.

В мероприятии примут участие 150 студентов из 34 регионов. Они смогут не только пообщаться, но и обменяться опытом.

— Сегодня здесь собрались те, кому небезразлично прошлое, настоящее и будущее России, кто своим трудом доказывает любовь к Отчизне. Я уверен, что слёт пройдёт продуктивно, — отметил на открытии глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Он также добавил, что это очень почётная миссия для региона, так как в годы ВОВ на фронт ушло 140 тысяч местных солдат и половина из них не вернулась домой.

Всего в Марий Эл существует четыре поисковые организации, в которых состоит примерно 60 человек. По словам Евстифеева, за последние пять лет отряды провели более двадцати экспедиций, нашли и перезахоронили останки сотен бойцов. Также поисковики установили судьбы более 3,5 тысячи пропавших без вести.