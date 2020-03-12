Эксперт: Государству блокчейн ни в каком виде не нужен

Государству не нужен блокчейн, потому что эта технология в любом случае несёт в себе разрушение государственности. Об этом во время бизнес-завтрака, посвящённого развитию данной индустрии, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Я убеждён, что ни в России, ни в мире государству блокчейн ни в каком виде ни за чем не нужен. <...> Во всех странах эта повестка [развития блокчейна] была перехвачена на правительственном уровне. Мы с вами сейчас находимся в экономическом "крепостном праве", потому что мы с вами "приписаны" к той или иной сущности, банкам, — заявил Мариничев.

По его словам, развитие этой технологии в настоящее время не прервано, однако находится в "замыленном" состоянии и заморожено многими странами. Всё дело в том, что блокчейн позволяет вывести документ или счёт — в общем, что угодно, зашифрованное таким образом — из-под контроля определённой системы.

Развитие такой неподконтрольной технологии приведёт к началу скрытой цифровой войны, уверен эксперт.

Именно поэтому государства запрещают и замораживают подобные схемы, однако не во всех областях. В тех или иных сферах, поясняет Мариничев, блокчейн продолжают использовать.

Полную трансляцию выступлений экспертов можно посмотреть здесь.