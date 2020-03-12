Лайф показывает, как работает московский колл-центр по борьбе с коронавирусом

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В Москве к борьбе с коронавирусом подключили специальный колл-центр. Здесь помогают тем, кто вернулся из стран с наиболее опасной эпидемиологической ситуацией, а также тем, кто сейчас находится на карантине. Лайф побывал в колл-центре и пообщался с одной из его сотрудниц.

– Звонят иностранцы, которые хотят приехать с туристическими целями или в гости, звонят отметиться, звонят также рать больничные листы и справки для детей, – рассказывает оператор центра Наталья Пинчук.

Колл-центр работает с 4 марта и всего за неделю туда поступило свыше 28 тысяч звонков. По словам сотрудницы, звонят буквально до позднего вечера.

Здесь же помогают оформить больничные листы. Москвичам их доставляют на дом, а жители Подмосковья могут забрать их в ближайшем для себя отделении МФЦ. Всех курьеров, развозящих справки, снабжают медицинскими масками и антисептиками.

Сегодня в колл-центр с визитом приезжал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время в столице выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом. Все они находятся под контролем медиков.