Непал приостановил выдачу виз и отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Ограничения продлятся до 30 апреля, но Катманду может сделать исключение для некоторых туристов.

Непал приостановил выдачу туристических виз и отменил все весенние экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест, в связи с коронавирусом. Об этом пишет The Kathmandu Post.

Решение принял координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Выдача виз будет приостановлена 14 марта.