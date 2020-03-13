Непал приостановил выдачу виз и отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса
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Ограничения продлятся до 30 апреля, но Катманду может сделать исключение для некоторых туристов.
Непал приостановил выдачу туристических виз и отменил все весенние экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест, в связи с коронавирусом. Об этом пишет The Kathmandu Post.
Решение принял координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Выдача виз будет приостановлена 14 марта.
Ограничения продлятся до 30 апреля, но Катманду может сделать исключение для некоторых туристов. Чтобы получить визу в обход запрета, нужно будет предоставить медицинскую справку об отсутствии коронавируса и подать заявление в консульство Непала в своей стране.