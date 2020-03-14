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Опубликовано 14 марта 2020, 18:35
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В Чили случайно обнаружили очень редкий советский микроавтобус

Фото © Yapo.cl

Фото © Yapo.cl

Раньше считалось, что ни одной модели не сохранилось, поскольку он выпускался очень ограниченной партией.

В Чили случайно был обнаружен раритетный советский микроавтобус РАФ-977. Объявление появилось на местной интернет-площадке частных объявлений Yapo.

Фото © Yapo.cl

Фото © Yapo.cl

РАФ-977 выпускался в Елгаве (Латвийская ССР) с 1958 по 1960 год. Считалось, что ни одного экземпляра в мире не сохранилось. Эти автомобили собирали малыми партиями и фактически вручную, поэтому увидеть его можно было только на старых чёрно-белых фотографиях.

Владелец — житель коммуны Педро-Агирре-Серда неподалёку от Сантьяго — хочет выручить за уникальную машину 800 долларов. Он сообщил, что машина 1960 года выпуска не на ходу, но ходовая часть в очень хорошем состоянии, машину можно переделать под грузовик или фуд-трак.

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Дарья Хомякова
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