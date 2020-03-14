В Чили случайно обнаружили очень редкий советский микроавтобус
Раньше считалось, что ни одной модели не сохранилось, поскольку он выпускался очень ограниченной партией.
В Чили случайно был обнаружен раритетный советский микроавтобус РАФ-977. Объявление появилось на местной интернет-площадке частных объявлений Yapo.
РАФ-977 выпускался в Елгаве (Латвийская ССР) с 1958 по 1960 год. Считалось, что ни одного экземпляра в мире не сохранилось. Эти автомобили собирали малыми партиями и фактически вручную, поэтому увидеть его можно было только на старых чёрно-белых фотографиях.
Владелец — житель коммуны Педро-Агирре-Серда неподалёку от Сантьяго — хочет выручить за уникальную машину 800 долларов. Он сообщил, что машина 1960 года выпуска не на ходу, но ходовая часть в очень хорошем состоянии, машину можно переделать под грузовик или фуд-трак.