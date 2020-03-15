"Всё расставил по местам". Володин рассказал, что Путин сам решил выступить в Госдуме

Позвонить президенту спикер решил после того, как Валентина Терешкова внесла на рассмотрение свою поправку.

Президент РФ Владимир Путин сам принял решение приехать в Госдуму и выступить на заседании по поправкам в конституцию. Об этом рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1".

— Сразу позвонил [Путину]. Мы обсудили эти поправки. Я просто рассказал. Но он принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам всё расставил на свои места, — рассказал спикер.

По его словам, позвонить президенту было решено после того, как депутат Валентина Терешкова внесла на рассмотрение поправку о возможности Путина вновь участвовать в выборах. После её выступления в Госдуме объявили перерыв на консультации с руководителями фракций, и Володин позвонил главе государства.