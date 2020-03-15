Сербия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Власти Черногории и Словении также усилили меры безопасности.

Президент Сербии Александр Вучич ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавирусной инфекции CoViD-2019. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции.

— Cербия с сегодняшнего дня ведёт войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить, — заявил Вучич.

Он добавил, что решение о введении чрезвычайного положения было принято на основе конституции, писем министра обороны и премьер-министра. По последним данным, в Сербии заражено 48 человек. В стране запрещено проводить массовые мероприятия. Правительство Сербии призвало граждан старше 65 лет не выходить на улицу без крайней на то необходимости.

В соседней Черногории на ближайшие 15 дней запрещается въезд в страну всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Милутин Симович.

— Вводится запрет на въезд иностранцев, вводится обязательная самоизоляция въезжающих в страну, закрываются отели и рестораны. В магазинах вводится ограничение на число покупателей, — сказал Симович.

Черногория остаётся единственной страной в Европе, где не диагностировано случаев заражения новым коронавирусом. Тем не менее ранее власти запретили проводить массовые мероприятия.

Правительство Словении также приняло меры по борьбе с распространением инфекции. С 17 марта страна приостанавливает пассажирское авиасообщение с остальным миром, заявил пресс-секретарь антикризисного штаба по борьбе с заболеванием Елко Кацин.

Также с понедельника в Словении полностью прекращается движение общественного транспорта, закрываются все бары, рестораны и прочие заведения, деятельность которых не является жизненно необходимой. В стране CoViD-2019 заразилось 219 человек. Накануне был зафиксирован первый летальный исход.