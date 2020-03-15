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Опубликовано 15 марта 2020, 23:59

В Нигерии не менее 15 человек погибли при взрыве нефтепровода

По сообщениям местных СМИ, под завалами обрушившихся зданий до сих пор находятся люди.

В Нигерии произошёл взрыв нефтепровода, в результате которого как минимум 15 человек погибли, ещё около 60 получили ранения, сообщает газета Vanguard.

Инцидент произошёл в пригороде Лагоса Абдул-Адо. По данным издания, на месте не прекращаются спасательные работы, потому что под завалами обрушенных зданий ещё могут находиться люди. Повреждено около 50 сооружений, включая популярный отель и колледж для девочек. Пострадали в основном ученицы этого учреждения, они слушали утреннюю мессу, когда раздался хлопок, который был слышен в 15 километрах от места происшествия.

Причины и местонахождение эпицентра взрыва пока не известны. Вопреки сообщениям в газетах руководство управляющей нефтепроводом компании отрицает, что взрыв произошёл из-за самовольной врезки. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям также подтвердило эту информацию. По его версии, к трагедии причастна расположенная неподалёку фабрика.

Тем не менее возникший пожар распространился на нефтепровод, хотя прокачка по нему была приостановлена. В настоящий момент все причины происшествия выясняются, власти проводят расследование.

Ранее в Барселоне один человек погиб при взрыве на химическом предприятии.

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Дарья Хомякова
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