В Нигерии не менее 15 человек погибли при взрыве нефтепровода

По сообщениям местных СМИ, под завалами обрушившихся зданий до сих пор находятся люди.

There was a huge explosion at the Abule Ado area of Festac Town in Amuwo Odofin LGA of Lagos States 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/jkjSFOVjhW — Mike Raphael Adeola (@mikeraphaelade) March 15, 2020

В Нигерии произошёл взрыв нефтепровода, в результате которого как минимум 15 человек погибли, ещё около 60 получили ранения, сообщает газета Vanguard.

Инцидент произошёл в пригороде Лагоса Абдул-Адо. По данным издания, на месте не прекращаются спасательные работы, потому что под завалами обрушенных зданий ещё могут находиться люди. Повреждено около 50 сооружений, включая популярный отель и колледж для девочек. Пострадали в основном ученицы этого учреждения, они слушали утреннюю мессу, когда раздался хлопок, который был слышен в 15 километрах от места происшествия.

My prayers and thoughts goes out to those affected by the blast in Abule Ado/Festac earlier today. Condolences to those who lost their loved ones. May God almighty console their families and grant them the fortitude to bear the irreparable loss 💔😢 #abuleado #abuleadoexplosion pic.twitter.com/QLzq6dSGOq — Ojóòla (@iam_future) March 15, 2020

Причины и местонахождение эпицентра взрыва пока не известны. Вопреки сообщениям в газетах руководство управляющей нефтепроводом компании отрицает, что взрыв произошёл из-за самовольной врезки. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям также подтвердило эту информацию. По его версии, к трагедии причастна расположенная неподалёку фабрика.

Тем не менее возникший пожар распространился на нефтепровод, хотя прокачка по нему была приостановлена. В настоящий момент все причины происшествия выясняются, власти проводят расследование.