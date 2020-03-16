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Регион
Опубликовано 16 марта 2020, 14:38
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200 российских дальнобойщиков застряли в карантинной ловушке на границе в Италии

На всех у них один туалет и полупустые магазины без хлеба.

Видео © LIFE

Примерно 200 российских дальнобойщиков не могут попасть домой из-за закрытия Словенией границы с Италией.

Водители уже несколько дней вынуждены находиться в антисанитарных условиях. На такое большое количество людей всего лишь один туалет, а в магазинах пустые прилавки, где нет даже хлеба.

Как сообщил Лайфу источник, после того, как на место карантинной ловушки прибыл консул Украины, фуры Незалежной стали потихоньку пропускать в Словению. На вопросы россиян о возможности проезда им заявили: пусть приезжает консул.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным нашего источника, на сегодняшний день консул РФ пока что не выезжал на границу. Российское консульство в Милане совместно с консульством в Словении пытается решить вопрос с подвозом продуктов дальнобойщикам, но из-за карантина не может попасть на место.

Единственный вариант для россиян попасть на родину — оставить фуры и через Рим вылететь в Россию. Но на такое решение дальнобойщики не согласны, так как в автомобилях останутся дорогие товары, которые просто разворуют.

Напомним, с 12 марта Словения закрыла границу с Италией из-за вспышки коронавируса в республике. Предварительно, карантин продлится до 3 апреля.

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Анастасия Иванова
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