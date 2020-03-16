Кто и зачем травит Терешкову в соцсетях. Как правильно отправиться в космос на диване

Скажите, в 83 года вам будет дело до конституции, ЕР и депутатства? Предположу, что нет. Потому что мы с вами, скорее всего, обычные люди, а не герои. Конечно, каждый из нас совершает ежедневные подвиги, но есть среди нас люди, которые вершат дела даже не уровня страны, но мира. Это сейчас летать в космос можно даже за деньги, а во время полёта Валентины Терешковой это были страх, риск и мужество. Наверное, поэтому наша страна имеет в составе Госдумы такого депутата.

Попалось мне в ленте "Твиттера" сообщение о травле Валентины Владимировны из-за её предложения внести поправку о снятии ограничения президентских сроков. Туда же и партийность её приплели. Конечно, у нас во всём виновата "Единая Россия". Не каждый из нас в чём-то, а партия — во всём.

Знаете, как блогер, я всегда наблюдаю за поведением людей в Сети. То они лучше всех знают, как экономически правильнее было бы использовать ресурсы страны, то стратегически важные военные вопросы решают по Сирии и Турции. И никто из диванных экспертов не задался вопросом: почему они на диване, а Валентина Терешкова — в Думе?

Кстати, о партии "Единая Россия". Туда ещё постараться попасть нужно. Кто-нибудь читал правила вступления в партию? Я читала. И как-то не прохожу. Там рекомендации нужны. Как думаете, хватило рекомендаций герою-космонавту Терешковой? Мне кажется, с лихвой. После её легендарного полёта в космос только самая захудалая газета за бугром не написала об этом. То-то же.

Очень просто осуждать президента, его политику, вертикаль власти и депутатов. Но не забываем: мы с вами всё так же на диване, а Валентина Владимировна — депутат.

Каковы мотивы людей, травящих Терешкову? Они в целом ничего об этой женщине не знают. Скорее всего, дальше новостных сводок и "Википедии" никто не заходил. А подумать? Нет, про "подумать" — это сложно.

Лично я в лифт-то зайти боюсь, паника и страх. Да, проехать четыре этажа — страшно. О том, чтобы меня поместили в ракету и отправили непонятно куда? Убейте лучше сразу.

Вы знаете, Терешкова для меня — женщина и история моей страны. Страны, которая меня вырастила. Это имя знал каждый школьник и взрослый человек. Прискорбно, что сейчас это имя, которое составляет величие страны, таскают по соцсетям "эксперты по всему на свете", начиная от борща до бозона Хиггса. Ведь так просто стало открыть поисковик и мгновенно стать экспертом. А быть человеком всё сложнее в наше время. Хорошим, мудрым и отважным человеком. Мы дверь-то боимся открыть без предварительного согласования с визитёром по "Вотсапу".