10 худших ляпов в истории кинематографа, которые можно было легко заметить до выпуска фильма

В "Великом Гэтсби" персонаж Ди Каприо вошёл в дом полностью мокрым из-за дождя, но позже в той же сцене его одежда и волосы были совершенно сухими

Когда в "Дрянных девчонках" Кэди случайно напугала Дженис и Дамиана, они повсюду рассыпали свой попкорн. Вот только в следующем кадре как по волшебству миска была вновь наполнена

"Квант милосердия" отличился странной сценой, в которой на заднем плане рабочий очень странно "подметает" дорогу

В картине "Сёрфер души" рука Анны-Софии Робб была обёрнута зелёной лентой, чтобы удалить её на этапе постпродакшена, всё бы ничего, вот только в трейлере они забыли её отредактировать

В подростковом фильме "Нецелованная" Джози и её друзья сделали гигантский плакат с числом π на нём, но написали они его неправильно. На самом деле, должно быть 3,14159...

В "Бриолине" официантка пыталась локтем выключить свет, но вообще по нему не попала. Так или иначе, спустя мгновение свет всё равно потух

В фильме "Правила съёма. Метод Хитча" у персонажа Уилла Смита была аллергия, из-за которой его правая половина лица распухла. Ну или левая. Или снова правая

Удар ногой по голове, который показали в фильме "Карате-пацан", относится к запрещённым приёмам и может стать основанием для дисквалификации в любом турнире, но Дэниел победил именно так

В "Докторе Стрэндже" персонажи Бенедикта Камбербэтча и Рейчел Макадамс выполняли операцию на головном мозге без хирургических масок. Рискованно, особенно если учитывать, что в реальной жизни эти маски необходимы на любой, даже самой простой операции

В фильме "Американский снайпер" вместо настоящего малыша использовали обычную куклу. Всё было настолько малобюджетно, что актёру Брэдли Куперу пришлось самому буквально двигать руками игрушки. В финальной версии фильма это выглядело максимально очевидно