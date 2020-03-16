Он отметил, что в некоторых регионах России бушует эпидемия гриппа и ОРВИ.

Россиянам стоит опасаться обычного гриппа и ОРВИ, а не коронавируса, отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Таким мнением он поделился в беседе с НСН.

— У нас в некоторых регионах объявлен карантин в связи с эпидемией гриппа в РФ, и некоторые дошкольные и школьные учреждения уже закрыты по этому поводу... ОРВИ и обычный грипп более распространены и более значимы в России с точки зрения развития респираторных инфекций, — сказал инфекционист.

По его мнению, в связи с ситуацией распространения коронавируса сейчас в России проводятся исчерпывающие противоэпидемические, профилактические и карантинные мероприятия, а введение чрезвычайного положения лишь усилит панику.